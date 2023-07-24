【互動直播室】萬安演習來了！模擬飛彈空襲台北 蔣萬安視導避難防災演練

萬安「112年度萬安46號軍民聯合防空演習」今（24）日起一連4天陸續進行，首日在基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市及宜蘭縣登場，台北市長蔣萬安親自視導避難防災演練，《中時新聞網》也透過直播的方式，提供讀者檢視現場最新狀況。