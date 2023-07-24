直播》萬安演習登場 台北街頭最新況曝光 13:362023/07/24 中時新聞網 黃朝郁 、中時、 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 首日萬安演習登場，台北市長蔣萬安視導避難防災演練。（圖／截自中時新聞網直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【互動直播室】萬安演習來了！模擬飛彈空襲台北 蔣萬安視導避難防災演練 訂閱影音： 中時新聞網 萬安「112年度萬安46號軍民聯合防空演習」今（24）日起一連4天陸續進行，首日在基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市及宜蘭縣登場，台北市長蔣萬安親自視導避難防災演練，《中時新聞網》也透過直播的方式，提供讀者檢視現場最新狀況。 萬安46號演習北部地區於24日下午1時30分至2時實施，區域包括，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣共7縣市。一點三十分一到，警報聲響起，艋舺大道上的車輛隨即淨空，熱鬧的台北市宛如空城。（陳信翰攝） 荷包注意！萬安演習今起連4天登場 不守這規矩可罰15萬 謝龍介揭韓國瑜許願內幕 再爆這大咖本不出席全代會 非綠聯盟怎麼整合？蔡正元曝：「這人」是賴清德同路人 #萬安演習 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮颱風進逼 3大演習25日在台南照常舉行 12:012023/07/23 生活 815大停電差點重演 中油供氣出包 昨晚供電驟少340萬瓩 05:022023/07/22 財經 女星消失8點檔多年 43歲剷肉6公斤近照曝光 17:042023/07/22 娛樂 台東志航基地演練「戰力保留」 軍事迷：軍容盛大 13:382023/07/24 軍事 萬里遊7/25登錄創櫃板 14:472023/07/23 財經 白安自曝戀愛經驗 魏如萱歪樓畫重點 15:582023/07/22 娛樂 《科技》台灣聯合學習產業大聯盟 加速智慧醫療普及 09:482023/07/24 財經 務農做苦工拉拔子女 他獲獎掛念「莫忘世上苦人多」 12:412023/07/22 生活 中部萬安演習27日登場 豐原為驗證行政區「這件事」要注意 19:322023/07/22 社會 《產業》來台國際客突破300萬 觀光局續衝刺年度目標 07:472023/07/24 財經 AI股狂飆 和碩童子賢籲：大海航行要小心風浪 05:002023/07/24 財經 金門「老兵召集令」吹響號角 大膽島英雄重回戰地挖坑道 18:132023/07/23 生活 故宮南院迎來今年第50萬遊客 幸運兒：第一次入館參觀 13:592023/07/23 生活 荷包注意！萬安演習今起連4天登場 不守這規矩可罰15萬 09:212023/07/24 政治 「漢光39號演習」前夕 國防部影片大秀三軍火力拳頭 08:422023/07/23 政治 今年漢光操演重點在北部 資深將領爆「美方擔心」內幕 10:562023/07/24 政治 柯文哲反駁仇女 ：看看我們家陳佩琪 多麼被我尊敬 12:112023/07/22 政治 萬安演習雙鐵正常行駛 籲旅客提早到站 12:242023/07/24 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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