「漢光39號演習」今登場，9架F-16V戰機由嘉義基地轉進台東志航基地，吸引大批軍事迷爭睹。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

移動式雷達車從志航基地駛出基地，分別前往活水湖和東197線縣道隱蔽處待命。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「漢光39號演習」首日，空軍台東志航基地進行「戰力保留」科目，計有9架F-16V戰機由嘉義基地轉進志航基地，另有3架C-130H運輸機由屏東飛往台東，地面上則有移動式雷達車以及天弓三型飛彈車，軍事迷直呼「軍容盛大」。

台東志航基地演練「戰力保留」 軍事迷：軍容盛大

國軍「漢光39號實兵演習」今起連續5天4夜不間斷，「戰力保存」科目上午7點展開，包括新竹、台中清泉崗、台南、屏東基地主力機種進行戰力移轉，降落在東部花蓮佳山基地、台東志航基地，其中，有9架F-16V戰機由嘉義基地轉進志航基地，3架C-130H運輸機由屏東飛往台東，吸引大批軍事迷爭睹。

「軍種壯盛」，軍事迷鍾先生說，今天是漢光演習第一天，特別從台南遠道而來，看到F-16V戰機和C-130H運輸機，相當震撼。另1名軍事迷鐘先生說，一早就來看了半小時。

另外，地面部分則有移動式雷達車從志航基地駛出基地，分別前往活水湖和東197線縣道隱蔽處待命，4輛天弓三型飛彈車也在雷達車和大批戒護軍力陪同下，進行基地內移動轉場，以演練戰時移動保留反制能力。