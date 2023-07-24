國民黨全代會現場狀況。（圖 / 擷取自中時直播）

國民黨昨（23）日在板橋體育館舉辦全代會，除通過提名新北市長侯友宜為總統參選人，還上演多年未見的「禿子、漢子、燕子」大合體，但也出現出席人數不足的狀況。不過，國民黨桃園市議員詹江村分析，若黨代表沒有出席全代會，通常代表他尊重黨中央的決定，若全代會出席率高，則代表出現了有爭議的議題。

不同於2019年的大咖集結，本次國民黨全代會缺席者包括身體不適的前主席連戰、吳敦義，還有早已安排出席宗教活動的前立法院長王金平，前主席洪秀柱則在進場約20分鐘後，因有其他行程離席，而許多被視為挺郭的藍營人士，如屏東縣長周典論、中常委周孟蓉以及花蓮縣長徐榛蔚等人也都缺席，挺郭藍委陳玉珍雖有出席，但也被目擊她數度在聽到「侯友宜」時，未跟著大家一起拍手。

詹江村今在臉書發文表示，有人認為，國民黨全代會空位很多，代表很多人缺席、國民黨不團結，但情況其實是剛好相反的。他舉例，過去若國民黨遇到有爭議的議題，全代會出席率就會很高，因為各個陣營彼此會動員與己方相同意見的人出席；而若黨代表沒有出席全代會，通常就表示他沒有任何特別的個人意見，尊重黨中央的一切決定。