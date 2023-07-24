為維持表演藝術的動能，專屬18歲至21歲1200點的文化成年禮金，今（24）日文化部長史哲宣布再加碼，以文化禮金點數購買表演藝術的青年席位，會再加贈100點。

史哲表示，表演藝術是最具臨場氛圍及感動度的藝文體驗活動，每一場音樂會、戲劇、舞蹈都可能因為當天演出者，甚至觀眾的組成，為整場演出帶來不同的感動。為能讓青年朋友利用文化幣不僅開啟進劇場的第一次，更有機會再次加碼購票，同時達到持續維持表演藝術產業動能目標，文化部再推出購買青年席位加碼100點優惠。

文化部指出，至昨（23）日止，文化幣APP註冊人數74.5萬、領取人數破67.5萬、抵用人數超過33.4萬、抵用金額達3億元。前3個熱門使用類別分別是書店及出版業（54％）、藝文展演及文化體驗（14％）、流行音樂（11％）。經與2021年藝FUN券相較，目前出版產業略為下降6％；表演藝術在疫後劇場大爆發及青年席位的加持下，至今已賣出3萬席次，抵用金額近4200萬元，佔整體抵用率的14％，抵用佔比則由第3躍升為第2名，整體成長5％。

文化部表示，至明年6月30日使用截止日止，文化幣購買青年席位可獲加碼100點，且優惠次數無上限，自6月6日至7月23日已購買青年席位者，100點也將在今日起陸續回饋至文化幣帳戶，明（25）日上午即可看到。目前消費200點就抽文化幣的活動也仍繼續。