杜蘇芮颱風未來路徑朝台灣前進，台北市工務局水利工程處提醒，河川水位超過三級警戒水位時，疏散門將採「只出不進」措施，且今年起市府管制疏散門「只出不進」4小時後，就會拖吊堤外滯留車輛。停放於河川區內車輛的車主，可至北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，即可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。

水利處表示，今年起市府管制疏散門「只出不進」4小時後，就會拖吊堤外滯留車輛，請市民務必提高警覺，注意颱風動態和疏散門管制訊息，停放於河川區內車輛的車主，可至北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，即可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。

水利處說明，疏散门執行只出不進管制，為中央氣象局發布海上陸上颱風警報且警戒區域包括台北地區時或接獲水情預報顯示，河川水位超過三級警戒水位時，或石門水庫、鳶山堰、翡翠水庫或直潭壩其中任一水庫發布預計調節性放水，達每秒600方公尺以上時，河工科應研擬河川區「只出不進」管制時機。

水利處指出，為確保各項防汛設施的安全性，包括111.5公里的堤防、36座疏散門（3座防洪閘門、1座堤頂閘門、13座水密門）、88座抽水站、423部抽水機組、65座沉沙池（含閘閥門）及1147扇閘（閥）門，今年汛期前的檢查工作已全數完成，因應颱風可能來襲，水利處已於24日啟動颱風前不定期巡查，落實防汛整備。

水利處呼籲，民眾在颱風來襲前應落實自主防災工作，檢查防水閘門（板）是否功能正常，並在颱風來之前試操作，當氣象局發布豪雨特報時，請立刻安裝完妥；至於尚未裝設防水閘門的民眾，可先至各區公所領取沙包堆疊，以防止住家或地下室發生積淹水。另外，民眾也可預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通。

水利處補充，市民可加入LINE「戀戀水綠 臺北水利」好友，訂閱「水情警報器」功能，即可接收雨量警戒，第一時間展開自主防災，還可提供雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態及淹水點查詢等功能。