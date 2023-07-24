高雄副市長林欽榮率領官產界組成的36人訪問團，前往日本大阪進行城市交流，高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷、大高雄不動產開發公會理事長洪光佐等兩大建商公會龍頭，陪同深入瞭解大阪主辦的「2025年的萬國博覽會」面對的重大挑戰、變革、以及因應策略方案，藉此拓展高雄對於都市發展、智慧城市建構、零碳建築、治洪防澇策略的視野。

高雄副市長林欽榮24日表示，率團拜會日本大阪府山口信彦副知事、以及大阪府議會自由民主黨，希望能深入瞭解大阪府為了主辦2025年的萬國博覽會，將面臨哪些重大挑戰及變革？又提出哪些策略方案因應？藉此拓展高雄對於都市發展、智慧城市建構、零碳建築、治洪防澇策略的視野，希望大阪府主辦國際會展的寶貴經驗，能帶給高雄更多啟發。

大阪府山口信彦副知事致詞時，特別感謝高雄市政府於新冠疫情嚴重時，號召公會，共同募集捐贈簡便雨衣及防護衣，透過大阪府建築士事務所協會轉交提供大阪最前線醫療機構使用，期待大阪府與高雄市未來的友好情誼，日增月盛。

林欽榮回應指出，高雄與大阪作為重要港灣城市，雙方在地理特性及城市發展策略上，也有高度相似的發展路徑，持續擴大深化合作，有效壯大彼此的城市發展動能，也是雙方城市交流的目標。

他說，高雄目前正全力發展亞灣5G AIoT創新園區、半導體高科技廊帶、以及促進高雄智慧城市升級，希望能借鏡大阪府在智慧城市及零碳建築施政方向，來提供高雄邁向2050淨零轉型重點發展策略思考。

林欽榮表示，訪問團也藉此此行機會，造訪大阪府議會，拜會自由民主黨的鹿田松男幹事長及所屬的前眾議員、也是日本前防衛副大臣、外務省大臣的中山泰秀先生，表達感謝在新冠疫情期間居間從旁協助，日本政府捐助台灣124萬劑AZ疫苗的情誼，這是高雄與大阪關係持續深化的重要進程，也期盼以此為開端，維繫雙方城市的友好交流。

他並感謝日本大阪府建築士事務所協會，為高雄與大阪兩個城市，搭起友誼的橋梁，自2013年初與高雄市簽署MOU合作意向書以來，雙方經多次交流及參訪，也陸續在2016、2020年簽署MOU合作意向書，期能借鏡大阪在零碳建築（ZEBs）與實驗建築的豐富經驗，與高市府當前推動綠建築、高雄厝等政策，以及未來在太陽能、智慧綠建築、零碳建築等技術，創造更加深入的交流與合作共識。

日本大阪府建築士事務所協會也在今年國際疫情稍為趨緩之後，今年2月24日和25日再度前往高雄市共同簽署MOU及參觀高雄市重要新建設，此次透過回訪大阪府，展現高雄市國際交流的行動力。