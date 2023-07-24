全球有線寬頻滲透率持續成長，國內有線寬頻上網用戶數也正式超越整體寬頻上網市占1／3，凸顯在居家工作、學習、娛樂等多元情境合一的上網需求下，家用寬頻已不可或缺。

中嘉寬頻品牌轉型邁向全新階段，專注打造網路門市、提供24小時不打烊服務，用戶在家就能輕鬆完成申辦，針對用戶不同使用情境及需求、設計多款業界首創且網路門市專屬的創新資費產品，並於上半年最大盛事「618購物節」限時推出資費優惠方案回饋，接連帶動線上申辦量大增。

中嘉分析上半年主力成長動能主要歸功於網路門市的有效經營，為滿足不斷攀升的線上申辦服務需求，並提供更優質的數位化服務體驗，優化線上自助申辦流程，秉持「你自助、我返利」理念精神，將省下來的房租、水電、人事等龐大成本費用直接返利給消費者，推出多款業界首創的通路限定資費方案，包含可享網速加速100M不加價的免費升速方案、解決龐大租屋族痛點的一年短約方案等，帶動網路門市申辦占比大幅提升超過4倍、整體申辦量較去年同期成長2.5倍，創下亮眼新高。為滿足日益增加的寬頻網路使用需求，在上半年最大盛事「618購物節」時點，限時推出資費優惠方案回饋，引發熱烈迴響及申辦熱潮。

針對跨縣市搬家，中嘉寬頻突破傳統有線電視系統不能跨縣市轉移的限制，打造「跨區移機」全新服務模式，用戶透過單一窗口就可享有一條龍式的專屬移機服務，把原本的合約及費用移轉至新住所的經營區。

除營運表現亮眼外，中嘉積極投入在地媒體識讀推廣，2023年上半年合計已舉辦近百場實體活動，深入在地鄰里社區及校園，透過寓教於樂的識讀課程及夏令營活動，協助長輩及青年學子查證網路資訊、正確辨別詐騙訊息。並與臺灣大學新聞研究所進行產學合作，藉由論壇交流地方新聞轉型經驗及針對假消息認知與辨識調查。另亦舉辦「CH3 里長OK 影像製作營」，推廣公用頻道也幫助里長透過影像服務里民、宣導市政及行銷地方。

中嘉集團旗下經營28年的地方頻道「高雄都會台」，全面擴大收視區域涵蓋全台至少14縣市，成為目前唯二、躍升全國性頻道的地方頻道。