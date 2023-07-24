53歲菲律賓J姓婦人在台南市警一分局德高所員警等人的協助下，終於與失散長達22年的27歲兒子喜相逢。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

53歲的菲律賓J姓婦人，日前向台南市警一分局德高派出所報案，請求員警協助尋找失散多年的兒子。警方循線過濾訪查後，前天傍晚終於促成J婦與長達22年未曾見面的兒子喜相逢，了卻對方為人母親的心願。

據了解，20多年前因J婦為經濟因素，無奈結束在台灣的婚姻後，獨自返回菲律賓居住。由於當時在台灣的幼子年紀尚小，慢慢與她斷了聯繫。

經過多年後，雖然J婦的經濟狀況好轉，但心中仍一直掛念著兒子。此次她專程前來台灣，就是希望能夠找到失聯已久的孩子。

J婦還告訴警方，她抵台後，首先前往20年前曾經居住過的舊址尋找，但卻沒能找到兒子；後來透過下榻飯店經理熱心協助聯絡警方幫忙，德高所接獲報案後，也立即展開訪查。

員警根據J婦提供的資料，初步掌握她的兒子姓林，今年27歲；經側面查訪得知，林男可能居住在仁德區台南機場附近，於是循線前往訪查，再加上林男親屬的幫助，終於聯繫上林男，並告知母親從菲國跨海來台尋親。

22日傍晚6點許，J婦與兒子終於在約定的地點相見，分隔22年的這對母子深情擁抱，眼眶充滿既感傷又喜悅的淚水，感動在場所有人。