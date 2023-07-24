The Fenway concourse is now a Slip N Slide pic.twitter.com/oOZ3njl4qS — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 22, 2023

波士頓紅襪芬威球場是大聯盟歷史最悠久的球場，自從1912年（中華民國元年）至今都是紅襪隊主場，前幾天大雨滂沱更是給球迷帶來難忘的體驗。紅襪迎戰大都會系列賽，22日首戰打到第4局遭到暴雨中斷，隔天下午2時才繼續補打，兩隊還被允許多補1個球員。

雖然是職業棒壇最具代表性的球場，畢竟是111年的老骨頭了，大雨造成芬威球場內部洪水氾濫，從階梯像瀑布一般流下，地上的淹水高到足以讓人（如果有人願意）在裡面戲水。事實上還真的有球迷把握這難得的機會，當眾打赤膊跳到積水裡玩，網友對此頗不以為然，因為水可能非常髒。也有人打趣說：「紅襪還有記得放上『小心地滑』標示牌，你們沒辦法告他們了。」

紅襪迎戰大都會有3.7萬人進場（98%滿座），對於現場成為「水上樂園」，觀眾感覺很複雜。《今日美國》開季前給予全聯盟30座球場大排行，芬威球場高居第7名，被認為是狂熱棒球迷此生必定要朝聖一次的球場。這主要是基於芬威球場的棒球歷史與現場氣氛，但他們有些座椅還保留當年的木頭設計，比較窄小且不舒適（美國人100年前沒那麼胖）。