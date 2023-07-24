協助青年無縫接軌職場，勞動力發展署中彰投分署攜手台中高工，推動的「精密機械產學訓建教合作專班」近日結訓，其中以第一名結訓的羅健誠因家中經濟環境不佳，國中畢業就選擇報考產學訓專班，高二起到分署接受1728小時訓練，高中畢業前即考取機械加工乙級證照，8月將正式到企業上班，每月薪資近30K。

羅健誠說，因經濟考量，國中畢業升高中時就選擇產學訓專班，希望兼顧讀書與工作，藉以減輕父母負擔，也因此，升上高二開始就到中彰投分署接受專業訓練，課程包括傳統機械加工、精密測量、CNC多軸加工等進階技術等基本及進階技能，日前已考取機械加工乙級證照。

中彰投分署指出，為讓專班的學員更嫻熟智慧機械產業所需技能，課程中擬定各項相關技能檢定，讓學員驗收所學知識，也為未來就業加分；以羅健誠為例，他在高中畢業前就有實際工作歷練且取得證照，得以提早進入重點產業卡位，8月將正式進入企業工作，每月薪資近3萬元且供午餐、住宿。

分署表示，該「精密機械產學訓建教合作專班」有高達8成學員考取證照，而為提升青年就業力，勞動部也啟動「投資青年就業方案」第二期，以擴大優質產學合作的方式，幫助青年在學即就業，並透過甄選方式進入合作的科技大學就讀，參訓學員若考取相關證照可獲證照獎勵金，若再從事相對應職業工作則可獲再就業獎勵金。