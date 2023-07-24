雲林縣古坑鄉華山商圈過去3年因疫情影響遊客減少，地方產業大受影響，雲林縣政府因此規畫「華山咖啡大街營造計畫」，24日雲林縣長張麗善進行「華山星店之旅」，以「好呷、好𨑨迌、好眠」為主題，走訪商圈參與計畫的店家，將藉由產官學攜手，打造新門面與品牌形象，吸引更多遊客前來一覽華山之美。

雲林縣政府積極推動觀光產業發展，「華山咖啡大街營造計畫」針對華山商圈的營運業態、運營服務、商業網絡等面向加強建構，並以創意手法協助門面改造，希望透過專業建議及輔導，給予店家營造與營運上的幫助，形塑地方產業整體新形象。

張麗善表示，參與「華山咖啡大街營造計畫」店家共17家，此次走訪其中8家，包括創樂子生活學苑、華山雞大俠自然放牧場、華山禾園親子民宿、天秀山莊、石墩咖啡、莿桐花咖啡館、維野納複合式餐飲、幸福檜木屋民宿，感謝大家願意提升競爭力，與縣府打造一系列設計亮點，共創改變契機。

張麗善說，「華山咖啡大街營造計畫」透過縣府、雲林科技大學、華山休閒產業促進會3方合作，梳理出華山的好山好水，盤點地方生態與產業資源加以整合，雲科大輔導團隊並依據店家屬性、場域規模、交通路線等不同條件，提供輔導與資源盤點，勾勒出品牌形象，實現地方共好願景。

縣建設處長李俊興指出，咖啡大街營造計畫除挹注900萬元經費，並集結建設處、專業輔導委員、設計師、建築師、在地工班、專業工作者等多元想法，交織出縝密的設計觀點，為17間店家個別拍攝成果宣傳影片，藉此樹立具有指標性的精彩案例，為華山商圈帶來更多觀光人潮。