兩家公司表示，該交易仍需做最終的確定，設廠的位址仍在決定中，投資金額、雇用員工人數都將在稍晚宣布。而該廠最初產能將為34吉瓦時(GWh)。

Stellantis執行長聲明中說，新工廠有助於實現公司的目標，在2030年前對北美提供至少25款新電動車。

Stellantis此前已經宣布電動車目標，在2030年前歐洲銷售新車將100%純電動車，在美國則為50%各半。

該集團此前曾表示，計畫到2025年前在全球範圍投入350億美元，用於電動車的生產和軟體。Stellantis說，美國第二座電池廠將是第六座支援該目標的工廠。

三星SDI執行長崔永浩(Yoon-ho Choi)說，第二座工廠將加速我們在美國的市場滲透率。

兩家公司曾在去年5月宣布，投資超過25億美元，在印第安那州開闢第一家電池工廠，並將在2025年第一季啟用，最初產能將在23吉瓦時(GWh)，最終將提升到33吉瓦時。

Stellantis還與南韓的LGES在加拿大安大略省Windsor市合資建立電池工廠，該工廠預定2024年啟用，創造2500名員工，產能為45吉瓦時。

在週一的新聞發佈後，三星SDI股價延續漲勢，一度上漲4.1%。