武陵農場內百日草爭相綻放，其特色是一朵會開的比一朵更高，又稱「步步高」。（武陵農場提供／潘虹恩台中傳真）

武陵農場內百日草爭相綻放，吸引蜜蜂、蝴蝶在艷麗的花海中起舞，令遊客大飽眼福。（武陵農場提供／潘虹恩台中傳真）

夏季氣溫飆高，武陵農場成為民眾避暑勝地，近日農場內百花盛開，除繡球花正值花期巔峰，百日草也爭相綻放，吸引蜜蜂、蝴蝶在豔麗的花海中起舞，形成動人畫作，令遊客大飽眼福，直呼「太夢幻！」、「心情都被療癒」；武陵農場歡迎民眾上山賞花。

武陵農場百日草「步步高」形成艷麗花海 蜂、蝶共舞美景讓人大飽眼福

武陵農場露營區繡球花花期未過，旁花坊百日草也爭相綻放，一朵朵亮麗嬌豔的花朵交織成繽紛多彩的花海，令遊客陶醉。眼尖遊客發現，現場紅、粉紅、黃、橙、桃紅、白色花朵隨風搖曳下，吸引了大量蜜蜂蝴蝶在花叢間翩翩起舞，形成一幅動人畫作，更呈現出自然界的和諧與生機。

武陵農場副場長胡發韜指出，武陵農場百花盛開，露營區繡球花大受民眾歡迎，近日盛開至巔峰狀態，預估可開到7月底，還有醉魚草等花朵爭相綻放，許多遊客趁著暑假紛紛上山大飽眼福。

胡發韜說，百日草花期長，可持續3個月之久，且花朵保持常開不凋與花色鮮豔，所以花語是「天長地久」、「恆久不變」。百日草還有一大特色，是它的第1朵花會開在頂端，且側枝頂端花朵開得會比第1朵頂端開的花朵更高，因此又有「步步高」別名，具有「步步高昇」的美好意涵與祝福。

武陵農場的百日草種植於2區塊，目前場部旁花坊區塊盛開中，入口花園處則有幾朵零星綻放，預計花期約6月至8月。胡發韜指出，農場的花朵不僅能讓遊客放鬆心情、療癒生活壓力，芬芳花香也大獲大紅紋鳳蝶青睞，熊蜂爭相採蜜，歡迎遊客上山與花共舞，賞遊精彩的大自然生態。