南美洲國家厄瓜多一所監獄發生敵對幫派互毆事件，為當地問題叢生監獄管理系統所發生的最新一起暴動，事發的瓜亞基爾地方政府今天表示，事件釀成至少5名受刑人死亡。

法新社報導，負責管理監獄系統的人員表示，濱海城市瓜亞基爾（Guayaquil）圭亞斯1號監獄（Guayas 1 prison）於昨晚至今晨期間發生的這起鬥毆事件，另造成11名囚犯受傷。

大規模殺戮常伴隨著駭人的暴力攻擊，例如斬首，在人滿為患的厄瓜多監獄中相當常見。

而這些暴動往往看到與毒販掛鉤的幫派針鋒相對，此時的厄瓜多正逐漸成為南美洲古柯鹼交易要角。

有關單位表示，自2021年以來，十多起的販毒幫派暴亂已在監獄奪走至少420條人命，其中有些受害者甚至被活活燒死。

焦急的家屬們今天在圭亞斯監獄外等待，盼望能得到監獄裡親人們的消息。

一位不具名的女士說：「我在這裡心急如焚，我希望能取得訊息，但什麼也沒得到。」她的兒子目前在監獄中服刑。

監獄機構表示，另外4個監獄中，囚犯們正把持著一群獄警。官方並沒有透露目前有多少人質，只是堅稱人質「狀況良好」。（實習編譯：王宇卉/核稿：蔡佳敏）1120724