在以色列議會今（24）日將對一項限制最高法院權力的法案進行第3次，也是最後一次宣讀前夕，預備役軍人變得更加不願意服役。高級軍事官員警告稱，批准以色列總理尼坦雅胡政府試圖通過的修正案，以色列軍隊將存在危險。

據《半島電視台》報導，1萬名預備役軍人宣布將拒服兵役，以抗議以色列司法改革。以色列「12頻道」援引了陸軍​​參謀長的話稱，如果司法改革案獲得通過，48小時內軍隊效率將受到真正損害。

以色列軍隊、情報機構「摩薩德」（Mossad）和特勤組織國家安全局（Shin Bet）的前負責人也支持陸軍​​參謀長的聲明，即如果政府通過改變司法制度的法律項目，數百名預備役士兵將不會自願加入軍事預備役部隊。

以色列「12頻道」還報導，安全部門高級官員警告稱，尼坦雅胡政府做的事情，正對以色列社會結構產生極其危險的影響，它將以一種難以預料的負面影響分裂軍隊和人民，並為極右翼意識形態暴政鋪平道路。另一方面，以色列科學部長表示，「我們正在目睹的，是一場未遂的軍事政變」。