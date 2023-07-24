新光證券加入創控推薦證券商 13:562023/07/24 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心表示，依據櫃買中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第12條規定，新光證券申請加入創控（6909）興櫃股一般板股票推薦證券商，自今（112）年7月25日起生效。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旅天下7/31登錄興櫃一般板交易 萬里遊7/25登錄創櫃板 智能財富科技雙引擎 永豐金證券「大戶投App」升級登場 #創控 #證券 #推薦證券商 #櫃買中心 #新光 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融股》富邦證合作LINE Bank開先例 加速財富連線 15:182023/07/19 財經 新光三越skm eats美食地圖擴大版圖 橫掃北市四大商圈 14:542023/07/18 財經 《基金》電動車雙率進展超速 ETF績效飆出貼背感 13:272023/07/16 財經 群益辭任望隼推薦券商 14:472023/07/23 財經 外資上周最愛群創買超8萬張 賣超光寶科5萬張最多 16:142023/07/17 財經 《熱門族群》匯豐證券按讚 巨大、美利達飆速 10:182023/07/24 財經 元富證員工活動High翻福隆 海洋音樂嘉年華千人實踐ESG 16:152023/07/17 財經 《櫃買市場》億杰今起停止買賣 07:472023/07/20 財經 境內基金銷售搶搶滾 今年新募基金吸金近千億元 00:082023/07/20 財經 桃鐵地下化恐阻斷「這要道」影響10里 評估引道南移 15:042023/07/15 生活 新光三越秋季化妝品節推「4大夯品」 12大快閃店登場 17:372023/07/20 生活 櫃買董監聯席會議通過鑫傳上櫃案 19:332023/07/21 財經 《櫃買市場》櫃買中心領軍創櫃公司參加「2023亞洲生技大展」 10:182023/07/24 財經 美法院裁決瑞波幣並非證券 加密貨幣士氣大振 15:282023/07/15 國際 邦睿生技7/25興櫃一般板交易 14:472023/07/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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