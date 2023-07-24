今年第5號颱風「杜蘇芮」持續接近，雖路徑再往南修，登陸機會下降不少，不過最快今晚仍可能發布海警。前氣象局長鄭明典表示，在杜蘇芮暴風圈影響範圍下，東半部、中南部有放颱風假的機率，北部機率則較低，但看起來會是個致災性颱風，但台灣有1/3用水需求要依靠颱風，不能期待颱風只帶來雨水卻沒有災情。

鄭明典今(24)日於「Yahoo TV《彭博士觀風向》」節目受訪指出，台灣絕對是需要颱風的，颱風來就一定會有災情，但不來水就不夠，前年的百年大旱其中一個原因就是颱風帶來的雨水太少，台灣有1/3用水需求要靠颱風帶進來。

談到颱風假，鄭明典說，是否放颱風假要看地方政府對陸上颱風警報的風雨預測決定，當然也會參酌調整，這次「杜蘇芮」暴風圈影響範圍下，東半部、中南部有放颱風假的機率，北部機率則較低，但看起來會是個致災性颱風，雖然目前沒有貫穿台灣的機會，但未來路徑仍有待觀察。

針對大家關注的全球暖化議題，鄭明典說，無論有沒有減碳，暖化趨勢看起來是停不下來的，因此要思考暖化究竟對我們來說是什麼？溫度只是暖化的指標之一，但帶來的衝擊不只是高溫，生態與環境的衝擊遠比溫度還要大。

以「2012」這部災難電影來說，當時該片的導演問專家，暖化除了溫度，還有什麼是可以在電影中能夠呈現的，但暖化其實就是很多不可能的天氣事件在暖化中都成為可能，而很多電影裡的鏡頭在10年內確實都發生了，這才是我們要注意的地方。

鄭明典說，環境議題起初以道德訴求為主，全球暖化則是科學議題，現在已經是從道德訴求進入科學論證的世代，但是政府的行動力確實沒有同比例提升，這是需要檢視的問題，現在我們已經在承受環境代價，必須要有所準備。