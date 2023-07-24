暑假到，許多孩子在家與3C產品相處，當心近視、散光度數暴增恐罹患圓錐角膜。新光醫院今日發表治療成果，以國內少見的角膜交聯手術，成功讓散光度數超過1000度的視力進步，且目前已有超過100例成功案例，呼籲40歲前的年輕人應多加注意眼部健康。

圓錐狀角膜是一種少見的角膜疾病，台灣潛在的病患可能有數千人之多，發作的時間通常在10到40歲之間，越年輕發作的病人往往會越嚴重，病患的眼角膜因基質不明原因的軟化，無法維持正常半球形狀，會逐漸變薄且持續前凸，形成一個圓錐狀突出區域。

新光醫院眼科醫師鄭聖甫表示，圓錐角膜的病患可能因過敏性結膜炎、異位性皮膚炎等會有揉眼睛的習慣，造成更大的眼球撞擊使得圓錐角膜惡化，另外接受過近視手術的病人，因為角膜變得較薄且脆弱，也有機會發生角膜持續前凸的情形。

10歲的吳同學小學四年級時原本兩眼沒有近視散光，視力裸視都是1.0，然而四年級下學期看黑板開始有點吃力，附近診所發現他的散光增加得很深，從原本0度變成400度，懷疑他是圓錐角膜，五年級時去台大醫院確定診斷圓錐狀角膜，但礙於當時台灣法規無法引進角膜交聯手術，因此醫師建議到美國接受角膜交聯手術。

2021年新光醫院向衛福部食藥署專案申請引進角膜交聯的儀器及藥品，吳同學得知訊息後至新光醫院治療，但在檢查時卻發現右眼散光已超過1000度，左眼也達900度，戴上散光眼鏡的視力右眼只剩0.1、 左眼0.7。

經角膜交聯手術治療後，吳同學的圓錐角膜不再惡化，視力有些微進步，右眼由0.1進步到0.2、左眼由0.7進步到0.8，鄭聖甫指出，若配戴圓錐角膜專用的硬式隱形眼鏡有機會可以讓視力更好。

鄭聖甫說，自2021年8月以來新光醫院獲准施行此項治療手術以來，已治療超過100例，是一種有效且相對安全的手術方法。若是40歲前的年輕人出現有視力漸漸模糊、夜晚炫光嚴重，且在眼科驗光，發現散光有持續增加的情形，就要小心有無圓錐角膜的情況。