為防颱風來襲，農友紛紛提前採收農作物。（陳夢茹攝）

農友向市長張善政說明，由於提前採收葉菜類作物，因此作物規格會較小。（陳夢茹攝）

颱風杜蘇芮恐侵台，桃園市也立即啟動防颱措施，先以簡訊提醒農漁友留意天氣狀況，呼籲加固溫網室、清淤以防大雨堵塞，還出動智慧農耕團協助農友提前採收。此外由於颱風來襲，菜價有可能會劇烈波動，市府目前冷藏蔬菜滾動式倉儲計畫儲有95公噸的蔬菜，可隨時釋出以穩定菜價。

農業局長陳冠義說明，桃園已啟動防颱機制，先透過手機簡訊、社群軟體Line提醒各農漁會、產銷班多留意天氣狀況，農作物也要採取防範措施，這2天是稻米和茶葉的採收期，今年剛成立的智慧農耕團也全部出動協助各區農友盡快採收。

陳冠義指出，考量每次颱風來襲菜價會有所波動，冷藏蔬菜滾動式倉儲計畫7月儲有95公噸冷藏蔬果，可隨時釋出以穩定菜價，包含高麗菜、橄欖、大白菜、空心菜及白蘿蔔等，明天也會與果菜公司到現場觀察菜價狀況。

市長張善政表示，去年參選桃園市長前自己每周都會去超市買菜，當時就已注意到八德產銷班的蔬菜在超市販售的葉菜類裡占大宗，這幾天密切關心颱風動向，雖然中心路線一直往南修，登陸位置已改成從西南部外海經過，不過暴風圈應該還是會觸及陸地，擔心風大、雨大會對八德大面積的溫網室造成淹水毀損等狀況，不過所幸農友們已經有提前採收、加固設施、拔除雜草及清除淤泥。

張善政呼籲，各農友面對颱風來襲不可掉以輕心，一定要有所準備，如果需要提早採收但苦無人手，農業局會派出智慧農耕團給予協助，若萬一有農損要記得拍照留存，屆時可向市府、農委會申請災損補貼。