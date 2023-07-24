國民黨全代會昨（23）日登場時，鴻海創辦人郭台銘同步在臉書發出最新貼文，被各界認為是在表明「參選到底」，不過前立委林濁水看完後反而對郭的立場存疑，不解他到底是要站在民意這邊，還是要站在民意的對立面。

國民黨全代會展現團結氣勢，不只正式提名新北市長侯友宜為2024總統參選人，侯也趁此機會與黨內諸多大老、戰將們合體，包括一開始就在場館外接待高雄市前市長韓國瑜，當面向他說「很歹勢」，甚至是與韓、台中市長盧秀燕睽違多年合體的畫面，都在不少支持者心中掀起波瀾。

然而，當全代會即將開始時，郭台銘卻在昨日上午9時30分準時發文，提到要政黨輪替、黨意非民意及他心中的諸多想法，被各界解讀為將參選到底。

不過林濁水卻質疑，郭台銘嗆藍營黨意不等於民意，意思應該是他會站在民意那一邊，隨後他又引用孟子的話，喊「雖千萬人吾往矣」，但這句話的意思其實是「縱使站在千萬民意對立面也不退縮」，讓林忍不住喊「既要站在民意同一邊，又要站在民意對立面，郭台銘是怎麼了？」