貨運工會、多元計程車工會上周五（21日）赴交通部抗議違停記點新制，並要交通部承諾舉辦勞資政三方會談，貨運工會今日表示，行政院副院長鄭文燦竟然打算明日下午5點偷偷開會討論違規記點制，而拒絕邀請基層與會，工會打算明日下午2點在行政院「苦候」，要求行政院讓工會和基層司機代表與會。

《道路交通管理處罰條例》7月1日起新增民眾可檢舉項目，包括路口十公尺停車、公車站牌前後十公尺停車以及併排停車，駕駛人和公司記1點的規定，1年記滿12點要吊扣駕照2個月、2年內吊扣駕照2次就吊銷駕照。

由於新制對於職業駕駛極不友善，上周五包括台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會等多個運輸工會赴交通部陳情，要求召開勞資政三方會談，研擬保障司機工作權的配套方案，交通部現場也表示會找工會和相關團體開會。

貨運工會表示，結果他們發現，行政院副院長鄭文燦竟然準備在7月25日下午5點偷偷召開會議，討論司機違規記點，卻不邀請貨運工會參與？行政院和交通部提出這種迫害司機工作權、激化用路人對立的惡法，已經失去社會信任，結果竟然準備繼續黑箱？是要準備摸頭？還是拒絕聆聽基層的聲音？

貨運工會表示，他們將在明天下午2點前往行政院苦候，要求行政院讓工會和基層司機代表與會，討論台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會的五大訴求和記點配套，並開放會議全程直播，「請行政院副院長鄭文燦不要躲在裡面爽吹冷氣、偷偷開會！」