新竹縣政府3月開辦輔具服務宅急便，運用2部衛福部獎助的輔具服務專車，跑遍竹縣13鄉鎮市，讓輔具維修保養服務更貼近民眾，25日、28日將分別到尖石鄉水田文健站、五峰鄉桃山文健站開設行動據點服務，提供輔具維修、諮詢、展示及評估，有需要的民眾可多利用。

縣長楊文科表示，新竹縣內身心障礙者超過2萬人，隨著平均壽命延長，長照輔具需求日增，縣府2010年在竹北市成立新竹縣北區輔具資源中心，今年2月在竹東鎮成立新竹縣南區輔具資源中心，3月起服務再升級，推出輔具服務宅急便，深入各鄉鎮讓長者、身障朋友、身障團體及特教學校使用的輔具做維修保養，將更耐用又安心。

社會處長陳欣怡表示，輔具種類很多樣，合適的輔具有助重建生活，偏鄉輔具行動據點集結了維修師、評估人員及社工人員等專業團隊，可以維修、檢測、調整保養及體驗輔具，幫助民眾更換輪椅輪胎、柺杖頭，一次提供多方位的協助。

7月規畫4場偏鄉文健站跑透透活動，14日已完成尖石鄉義興文健站及尖石鄉錦屏文健站，25日將到尖石鄉水田文健站、28日在五峰鄉桃山文健站，歡迎民眾多加利用，如有相關問題可洽新竹縣南區輔具資源中心：03-5111015。