中度颱風杜蘇芮早上8時中心在鵝鑾鼻東南方960公里海面，強度持續增強，往西北前進，周三、四影響台灣，民眾都關心是否會放颱風假，氣象達人彭啟明表示，杜蘇芮是個具致災性的颱風，現在來看暴風圈以東半部、中南部為主，中南部周四（27日）有比較高的機會放假。

氣象局表示，杜蘇芮持續長大，目前暴風半徑250公里，預測會擴大到300公里，將在周三、四影響台灣，彭啟明今天中午在Yahoo! tv直播節目「彭博士觀風向」指出，放颱風假要看地方政府根據氣象局風雨預測決定，也會參酌調整，現在看來，暴風圈主要會侵襲東半部、中南部，中南部周四有比較高的機會放假。

彭啟明表示，杜蘇芮是一個有致災性的颱風，不過路徑和88風災的路徑不一樣，目前預測路徑是沒有貫穿台灣，但不排除有這可能。

中央氣象局前局長鄭明典日前退休，擔任局長3年來都沒有颱風中心登陸台灣，今受邀上節目談這次的杜蘇芮颱風，他表示杜蘇芮還是有機率北上，颱風沿著季風槽上去，太平洋高壓看起來沒有增強，應該有機會往北，不過要看環流是否夠大，目前杜蘇芮路徑會先往菲律賓陸地靠，接著往台灣陸地靠近。