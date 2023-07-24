一名男網友表示，觀察到路上行人已很少繫皮帶，反而是老一輩的族群仍在使用，他問「現在年輕人穿褲不再繫皮帶了嗎？」一票網友默認用皮帶等同於老人，直呼「皮帶是什麼上世紀的穿搭」，但有少部分的人說要看褲子質料而定。

原PO近日於PTT八卦板指出，現在的年輕人穿牛仔褲或工作褲，多數不再繫皮帶，會使用皮帶的多半是長輩，他好奇問「現在年輕人穿褲子都不繫皮帶了嗎？」

多數人說皮帶早就退流行，紛紛留言，「褲子買這麼大幹嘛？」、「皮帶是什麼上世紀的穿搭」、「用皮帶＝老人」、「不用皮帶褲子，也不會掉下來好嗎？」、「皮帶太重了」、「你說像某些族群那樣，硬要露出H 還是D之類的嗎？」、「光那腰圍沒把褲子撐爆，就要謝天謝地」、「現在很少皮帶，都是腰帶」、「很久沒人用了吧」。

但留言中也有人反駁，指仍有年輕人在用皮帶，只是樣式較年輕化，也有人說要看褲子的質料，「要看褲子吧！有的褲子根本不用皮帶」、「以前褲子純棉沒彈性，現在都化纖超彈不需要」。「一堆年輕人穿超寬版都用皮帶阿！哪裡不用」。