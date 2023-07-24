杜蘇芮颱風即將侵台，烏山頭水庫已有7成滿。（農水署嘉南管理處提供／程炳璋台南傳真）

中颱杜蘇芮進逼台灣，26、27日影響最鉅，中央氣象局預估將為南部山區帶來600至900毫米雨量，近9成滿的南化水庫，將視降雨情形調整越域引水量，台南市長黃偉哲24日召開防颱整備會議，要求28日開幕的U12世界盃少棒賽作好雨天備案。

自2019年8月的白鹿颱風，台灣已近4年沒有颱風登陸，這次杜蘇芮颱風侵台，許多網友留言期待久違的「颱風假」，並希望灌飽南部水庫，解除嘉南平原減壓供水的「黃燈」水情。

儘管24日傳出颱風登陸機會下修，中央氣象局仍預估將為台南、高雄、屏東的南部山區帶來600至900毫米雨量。南區水資源局著手因應水庫調整。

台灣南部水庫今年蓄水率普遍偏低，曾文水庫蓄水率至今仍在1成6，只有南化水庫受惠旗山溪越域引水，24日蓄水率為8成9，逼近滿庫，烏山頭水庫蓄水率亦達7成3。

南水局表示，台南3座主要水庫將把握這波降雨，引水至水庫蓄存，保守因應水情，依照降雨情形機動調整水庫出水，南化水庫仍持續越域引水，將視颱風降雨情形調整引水量。

台灣南端的牡丹水庫蓄水率已達7成以上，依氣象預報，未來10日累積降雨有機會達330mm以上，南水局評估可能進行調節性放水。呼籲民眾隨時注意放水警訊。

台南市24日召開防颱整備會議，黃偉哲關心世界盃少棒賽開幕，要求台南市體育局注意颱風動態，請警方協助巡視路面側溝與清除落水口雜物，降低樹葉及垃圾淤積，避免造成淹水。

台南市已準備3000個防水擋板，請各區公所發放給有需要的商家、工廠及民眾使用。黃偉哲呼籲民眾在颱風期間勿到海邊觀浪、戲水與從事漁業等活動。