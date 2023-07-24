王品為強化供應鏈管理，2018年成立10月成立全資子公司萬鮮，負責集團各品牌的食材採購、基礎加工及食安檢測。在2019年首度推出冷凍年菜業績告捷後，公司陸續開發各式冷凍及常溫商品跨足零售市場，拓展集團第二成長曲線。

王品董事長陳正輝先前指出，透過萬鮮完成大部分食材前置作業，可協助門市順暢完成料理、優化服務效率，推出零售商品亦可拓展商機。據王品年報揭露，萬鮮2022年營收48.29億元、年增達36.59％。在排除集團內部交易後，實質營收亦達10億元、年增約20％。

隨著現代人講求方便快速，帶動常溫高湯包市場崛起。據王品調查，台灣常溫高湯年市值高達3.6億元。此外，根據內政部統計最新資料顯示，台灣平均家戶人數僅剩2.55人，單身族群和現代雙薪小家庭的在家開伙商機不容忽視。

王品集團看準單身族群及現代雙薪小家庭需求，由萬鮮特別開發全新常溫熬高湯系列，推出「石二鍋」爆香石頭鍋熬高湯、「聚」北海道昆布熬高湯，採取每袋3小包、每包約50克的小包裝方式，解決家裡人少、不易拿捏料理份量的困擾。

王品表示，全新常溫熬高湯產品每包不用40元，不用花數個鐘頭熬煮、顧爐火，開袋即能烹煮，不論是湯麵、粥品、燴飯或個人小火鍋都能輕鬆端上桌，還能隨個人喜好搭配各樣食材烹調，讓料理小白也能擁有大廚手藝，天天都能變換新菜。

王品指出，2款熬高湯由集團金牌主廚調配最佳高湯比例，且用料實在，皆以天然食材熬煮，無添加防腐劑、人工甜味劑，即日起搶先在全聯開賣，8月於家樂福、大潤發、愛買等大賣場通路上架，預估全年可望為品牌全年再添千萬營收。