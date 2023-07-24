美國政府近期打算加大對中國大陸的科技封鎖，其中包括AI晶片、半導體設備領域出口限制、和對華為出口等規定，據傳英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、輝達(NVIDIA)三大晶片廠執行長都前往華府疏通，試圖降低拜登政府晶片管制的力度。對此，前立委郭正亮23日指出，英特爾以政治獻金、俄亥俄州選票要脅，直擊拜登政府要害。

中天節目《全球大視野》23日指出，英特爾CEO季辛格（Pat Gelsinger）、高通CEO阿蒙（Cristiano Amon）、輝達CEO黃仁勳都想遊說拜登政府，緩解美晶片出口限制，尤其季辛格更是提到，若沒有中國客戶訂單，在俄亥俄州建立晶片工廠的必要性大大降低；輝達的黃仁勳則表示，美國限制某些晶片對華出口，只會讓替代品更受歡迎。

郭正亮直言，三大晶片公司當中最厲害的是英特爾，他話中的意思就是詢問民主黨政府，「俄亥俄這個搖擺州的票還要不要？是不是也不用募款了」，一下就打到拜登的要害。郭強調，英特爾現在是想做輸入中國的特供晶片，但八字還沒一撇；輝達目前已經有A800晶片，且黃仁勳的言論比較偏向學者型，就算中國出現美晶片替代品，拜登聽起來也沒感覺；至於高通的晶片，因去年都是個案豁免，出來單純是走個場面。

此外，郭正亮還提到，拜登如果要全面打壓中國大陸進口晶片相關設備，根本就是要把中方的相關企業都毀掉。尤其是最近長江存儲對外表示，「美國對我們的禁令不只是新品不賣，連舊品也斷供」，這讓郭正亮嚇一跳，直言美方的作法根本是違約。

郭正亮最後總結，拜登可能根本搞不清楚科技戰到底造成了什麼樣的狀況，讓中美科技產業、供應鏈亂到什麼程度，「我認為沒有人跟他分析相關報告」，未來美國的高科技企業一定會關注第三季、第四季財報，美國晶片封鎖造成的影響也會越來越嚴重。