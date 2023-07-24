彰化縣內首座啟用的光電球場位在田中高中，2座光電球場面積達1170平方公尺，搭載544片太陽能板，平均每日發電量有696度。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣長王惠美表示，光電球場不僅能遮陽，同時能產生電力，並達到節能減碳的效果，可說是一魚三吃。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣推動永續低碳校園，將在縣內20校設置35座光電球場，縣內首座光電球場24日啟用，彰化縣長王惠美表示，光電球場不僅能遮陽，同時能產生電力，並達到節能減碳的效果，可說是一魚三吃，未來光電球場全數完工後，預計年發電量約550萬度，可供1352個家庭使用。

彰化縣內首座啟用的光電球場位在田中高中，2座光電球場面積達1170平方公尺，搭載544片太陽能板，平均每日發電量有696度，除提供師生及社區居民遮陽避雨的運動場所外，球場售電賺取的回饋金，能充實教學設施設備及推動能源教育。

王惠美表示，「彰化縣所屬學校球場設置棚架式太陽光電發電設備公開標租案」由裕電能源股份有限公司得標，出資設置20校35座光電球場，總金額高達2億5000萬元，過去若要打造光電球場，每校需要中央補助約千萬，如今由裕電能源設置，不僅節省中央經費，創造縣府、學校、廠商的三贏。

王惠美提到，光電球場不僅讓學生遮陽，同時產生電力達到節能減碳，可說是一魚三吃，還有全國最高4％售電回饋金，目前除田中高中以外，田尾國中的4座光電籃球場也完工，接下來還有湖東國小等18校29座光電球場將陸續完工。

縣府教育處表示，標租案由各校盤點校內土地及教學需求，再由縣府統一標租，依規定引入民間資源投資建置太陽能光電風雨球場。後續還會持續辦理建置光電球場，打造永續低碳校園，為地球永續發展盡一份心力。