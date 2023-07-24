夏日炎炎，許多民眾戲水消暑，卻也使得各水域屢屢傳出意外，根據台中市消防局統計，近3年全市各水域發生的事故就有134件，共造成102人死亡，市議員陳雅惠要求市府應重視水域安全，並重新盤點潛在風險較高的水域，增加監視系統，防範溺水發生。

台中市府觀旅局表示，每年4至11月，觀旅局針對市府公告的11處危險水域都會進行不定期稽查，並加強安全宣導、更新警告標誌及救生圈設備等，累計今年至7月21日止已稽查44次，如發現違規則開立勸導單並勸離現場。

7月25日是「世界預防溺水日」，陳雅惠說，最近天氣炎熱，氣溫飆破33度，許多人到海邊或野外祕境等水域戲水，卻常因為事前準備不周或不熟悉現場水性、違規闖入危險水域等情況導致意外頻傳，要求市府針對易溺水區域加強稽查與防堵，降低意外發生。

觀旅局強調，市府不定期稽查，若發現經勸導仍不離開危險水域者，將裁處1萬至5萬罰鍰，也呼籲民眾從事戲水活動時應注意天候及水域狀況。台中市消防局則說，消防局加強水域救援演練，並持續精進相關救生設備，今年爭取購置水域救生裝備防寒衣及急流救生背心計115套及各式救生船艇計3艇、潛水裝備20套、拋繩槍2具。