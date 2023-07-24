美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）20日在一場安全會議上坦承，10年前美國在大陸部署的間諜網遭到重創。這起事件被部分官員稱為「情報災難」，當時因為幹員背叛，加上秘密通訊系統可能被滲透，導致多達30名CIA幹員被北京逮捕，至少有1名幹員在大陸安全官員面前被處決。

美國保守派媒體《華盛頓時報》（Washington Times）報導，勃恩斯20日出席科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時，被問道2010年以來美國損失多名在中國大陸招募的陸籍幹員及其他幹員的情形，他回應：「我們已有所進展，我們非常努力確保有非常強大的情報能力，以補足我們透過其他方法獲取消息的能力。」

CIA rebuilding spy networks in China a decade after losing agents, director William Burnshttps://t.co/nwN1WYFGtB pic.twitter.com/hzzfUuJrRo — The Washington Times (@WashTimes) July 23, 2023

報導指出，這是中情局首度公開坦承這場美國官員所稱的「情報災難」。

事實上，10年美國在陸間諜網遭到重創的情報災難並非新聞，報導指出，2010至2012年間，多達30名中情局在大陸招募的幹員，陸續在大陸不同地點遭到大陸國家安全部逮捕。

損失幹員阻礙華府監控大陸解放軍的能力，多數遭識破的幹員被監禁，美國情報部門獲悉至少1名CIA幹員於北京一棟政府大樓的院子裡，在一群安全人員的面前遭到處決。

2019年情報消息人士指出，儘管大陸國家安全部的反間諜行動使用傳統方式，吸收了解美國特工網絡的人士，不過幹員間傳遞訊息時使用的加密溝通系統可能也已經遭到北京滲透。

前CIA副局長凱爾頓（Mark Kelton）拒絕評論這起情報災難，不過他表示，中國大陸已在情報活動的各方面對美國展開秘密攻擊，對美國造成相當可觀的損失，包括竊取政府、商業、產業秘密。

其他情報消息人士透露，中情局於2010年中開始損失幹員，當時中情局注意到幹員提供的情報品質有所下降，甚至令人質疑可信度。

當時中情局評估有2種可能，一種是中情局內部有為北京工作的內鬼，另一個可能是技術遭到滲透。

最終聯邦調查局（FBI）及中情局認定已歸化美國籍的前CIA探員李振成（Jerry Chun Shing Lee）可能是內鬼。

Ex-CIA agent Jerry Chun Shing Lee, accused of spying for China, expected to plead guilty https://t.co/YduirPGad9 — South China Morning Post (@SCMPNews) April 30, 2019

李振成原本是CIA在香港的探員，他後續被多名大陸國家安全部官員吸收。李振成能取得多名CIA幹員及其線人的身分資訊，以及取得敏感情報時使用的手法等細節。他於2019年4月坦承進行間諜活動，遭判19年有期徒刑。

美媒5年前報導被控為北京進行間諜活動的前CIA探員李振成（Jerry Chun Shing Lee）出庭。

不過其他反間諜行動官員則推測，內部通訊系統可能未適當加密，導致系統被滲透。