BenQ以實際行動賦能智慧教學，運用資訊科技工具的優勢，發展多元教學與互動方式，提升師生教與學的成效。舉辦近50場教育訓練、近千位師長參與、並透過師長延伸觸及超過21萬學生，持續耕耘發酵未來教育影響力，創新務實的做法，榮獲「2023第三屆TSAA台灣永續行動獎」銀獎肯定。

嚴峻的新冠疫情造成全台經歷518大停課後，「停課不停學」因此推動台灣教育史上最重大的數位轉型計畫，「班班有網路、生生用平板」，在課堂中使用教育互動觸控顯示器與平板互動的場景，將逐漸變成教育現場的新常態。

BenQ教育團隊走訪教學現場，卻發現理想與現實的落差，BenQ台灣區總經理楊士良指出智慧教學的三大困難，也成為BenQ賦能智慧教學的永續行動目標。楊士良說，硬體部分，許多學校面臨設備不足、硬體品牌太多種且品牌分布不均，最直接的問題是硬體不會操作或設備故障、無法應付複雜的設定與設備維護，都造成數位工具與設備使用率偏低。

軟體部分，則面臨互動教材不足或缺少教學應用場景。老師有觸控大屏做教學，學生有平板，但兩項硬體卻缺乏互動性教材、以及可結合新型態工具的教學應用方案。第三是科技發展與教學工具日新月異，老師心力、時間負荷太重，許多老師因此選擇專注於教學本業，空有豪華設備卻無用武之地。為了改變這樣的困境，BenQ主動走進校園，支援第一線教育現場。

BenQ從2009年開始投入教育市場，「教育互動觸控顯示器」（智慧電子白板）已在全台打造近6,000間智慧教室，台北市更有超過七成教室使用BenQ的教育觸控螢幕。為了協助學校解決現階段的設備使用問題，BenQ首先推出IT管理保健室，針對已採購BenQ觸控大屏的學校進行軟體更新及障礙排除，幫助學校了解設備功能、提升設備使用率。

BenQ推出實體教學工作坊「科技酷客師塾」和線上教案分享、研討會，讓老師了解觸控大屏的使用與互動教學應用，以教育議題、教育趨勢及智慧教學進行研討，讓在教育第一線的師長能以更全面創新的思維，理解教育科技的趨勢及應用。

楊士良表示，要點燃老師投入智慧教學的熱情，需要從最根本扎實的師資培養作起，了解老師的痛點與使用需求，才能引導老師體驗科技工具帶來的便利與教學成效，在台灣各地讓數位學習落地深耕。 為改善偏鄉教育，BenQ Education 2022年與為台灣而教（Teach for Taiwan， TFT ）攜手在台北辦公室與屏東教育創新基地，建置智慧教室，並舉辦主題研習與企業見習，讓TFT成員能借重教育科技的力量為台灣偏鄉教育帶來全新的教學風貌。