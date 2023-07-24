黃沐妍（小豬）昨辣穿高衩比基尼參加夢想盃健身大賽，她訓練2個多月，完美體態讓人驚艷，目前體脂13％，罩杯還為此掉了2、3個罩杯，黃沐妍事後分享她上台展現肌肉的影片，感性說：「站上夢想盃的舞台。我已經達到我的目標」，不過有網友卻嫌她不好看「變金剛芭比了」，對此，黃沐妍也留言回應了。

黃沐妍在網上分享她站上健身大賽展現肌肉的影片，她腳踩12公分高的高跟鞋、穿高衩比基尼，展現各部肌肉線條，她感性發文：「站上夢想盃的舞台。我已經達到我的目標。這是我努力的樣子，我才不在乎你喜不喜歡我，因為只有我知道我有多堅持。」其實，黃沐妍為了比賽訓練2個多月，目前體脂13％，罩杯還為此掉了2、3個罩杯。

首度參賽的她，一登場就有加油團應援，雖然表現相當穩健，最終仍無緣晉級決賽，黃沐妍則樂觀說：「大家都很強！我覺得參加夢想盃就是對自己的肯定，沒有得名也沒關係！」

黃沐妍一改過去傻白甜形象，健美模樣遭網友留言不好看，黃沐妍表示，她不在乎好不好看，只在乎上台有沒有選手的樣子、想看到自己體態的極致，至於有人說她「真的變金剛芭比了」，黃沐妍則回應：「妮（你）以為要金剛芭比這樣簡單哦 要多努力」，不過多數人都是留言給予好評，讚她是完美身材、好棒，讓黃沐妍開心說：「我也覺得我很棒」。