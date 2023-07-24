進入2023年，中嘉寬頻品牌轉型也邁向全新階段，專注打造網路門市、提供24小時不打烊服務，用戶在家就能輕鬆完成申辦，針對用戶不同使用情境及需求、設計多款業界首創且網路門市專屬的創新資費產品，並於上半年最大盛事「618購物節」限時推出資費優惠方案回饋，接連帶動線上申辦量大增；同時，中嘉寬頻也全面升級串流影音內容、積極打造個人化加值服務推薦機制等，帶動整體加值服務訂閱量攀升、新增營收較去年同期成長逾8成。網路門市及影音串流服務的業績增長，成功助攻2023年上半年營運表現開出紅盤及高速率資費用戶成長逾30%。

中嘉分析上半年主力成長動能主要歸功於網路門市的有效經營，為滿足不斷攀升的線上申辦服務需求，並提供更優質的數位化服務體驗，優化線上自助申辦流程，秉持「你自助、我返利」理念精神，將省下來的房租、水電、人事等龐大成本費用直接返利給消費者，推出多款業界首創的通路限定資費方案，包含：可享網速加速100M不加價的免費升速方案、解決龐大租屋族痛點的一年短約方案…等，帶動網路門市申辦占比大幅提升超過4倍、整體申辦量較去年同期成長2.5倍，創下亮眼新高；同時，為了滿足日益增加的寬頻網路使用需求，在上半年最大盛事「618購物節」時點，限時推出資費優惠方案回饋，引發熱烈迴響及申辦熱潮。

此外，有鑑於許多消費者在跨縣市搬家時，面臨需將家中原有的寬頻上網/數位電視服務先退租，等住進新家後，再重新申裝的無奈，中嘉寬頻秉持「服務好、專業佳」價值主張理念，突破傳統有線電視系統不能跨縣市轉移的限制，成功打造「跨區移機」全新服務模式，用戶透過單一窗口就可享有一條龍式的專屬移機服務，把原本的合約及費用無縫地移轉至新住所的經營區，讓用戶到新家就能享有最高品質家用寬頻上網服務。