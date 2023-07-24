中颱杜蘇芮來勢洶洶，不斷往台灣方向進逼。台中市市長盧秀燕帶領市府提早做好準備，祭出「防颱7大絕招」，包括成立災害應變中心、完成轄內抽水站整備待命、市府備妥2萬包沙包供市民領取、已完成累計修剪16013株路樹、清淤水溝總長達9383公尺等。盧市長強調，她已指示各局處全體總動員，大家嚴陣以待，要讓市民家人平安度過颱風天。

盧秀燕今（24）日在臉書發文表示，氣象局預警杜蘇芮增強為中颱，很有可能直撲台灣，成為近4年首次登陸台灣的颱風，預計最快今晚到明晨發布海警。她已經指示各局處全體總動員，嚴陣以待，慎防風雨釀災，要讓市民家人平安度過颱風天。

盧秀燕指出「防颱7招」包括：

1、 明（25）上午8時成立三級災害應變中心，進行防颱、防汛準備及應變事宜，預計明晚18時升級二級災害應變中心。

2、 轄內5座大型抽水站及5座簡易抽水站均已完成整備待命，總抽水量能相當於5分鐘抽排4座國際標準游泳池。

3、 市府已備妥2萬包沙包，有需要的市民朋友可攜帶身分證至各區公所領取；另備有防水擋板、防汛鼎塊及242台移動式抽水機可機動調度。

4、 台中市列管456處易堵塞積水路段側溝，已全面加強清除排水孔蓋樹葉及垃圾，避免雜物落葉阻塞影響排水。

5、 為避免路樹倒塌危害用路安全，已完成累計修剪16013株路樹，另清淤水溝總長達9383公尺。

6、 颱風季期間請各單位加強臨時構造物、臨水作業及山區工程等防颱防災整備工作，避免颱風造成工程損壞，影響民眾安全。

7、 下載「台中水情」APP，隨時掌握各區水情。如有災情請撥打119或1999市民專線通報，市府將立即派員搶修，保障市民家人安全。

對於盧秀燕的防颱措施，許多台中市民也留言表示謝謝：「謝謝市長提醒」、「感謝市長提醒！」、「謝謝市長貼心叮嚀」、「巿長有你真好，謝謝你的關心」、「盧市長媽媽辛苦了有你真好，也謝謝你關心」、「做好防颱，大家平安」。