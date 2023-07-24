新竹生醫園區內的筑波醫電大樓，將一樓大廳做為「筑波藝廊」，5年來展出多檔藝術展覽，近日展出「青藍藝術季－美的饗宴」台藝大全國校友聯展暨台灣雕塑學會聯展，縣長楊文科24日前往觀賞，並頒發感謝狀給筑波科技董事長許深福，感謝筑波藝廊讓藝術家展出作品，增加新竹地區欣賞藝文展覽的機會。

楊文科說，筑波醫電大樓在5年前就將一樓大廳打造為藝廊，提供愛好藝術的同好、藝術家展出，讓在地人士、青年學生前往欣賞，已成為新竹縣藝文展覽優質場所之一。

楊文科感謝許深福董事長在藝術文化的貢獻，筑波科技在許深福的領導下，業務蓬勃發展，不僅在科技的領域發光發熱，也長期支持推動藝術文化。

楊文科並透露，他和許深福為多年好友，許不僅本身愛好藝術，許的岳母、妻子也都醉心於此，在科技與藝術的貢獻「讓我們都很敬佩」。

楊文科並說，新竹縣是年輕、有活力的城市，民眾生活水平提高，對藝術亦有迫切需求，縣府興建總圖書館預計2025年啟用外，並正規畫新竹縣美術館，期望能典藏鎮館之寶，以筑波醫電大樓的筑波藝廊為典範，期望將來有更多優秀作品、藝術家到新竹縣美術館展出，相信新竹縣未來會一天比一天更好。

許深福感謝楊文科一直都很支持藝文活動，指在規畫醫電大樓時就期許一樓大廳充滿藝術氛圍，讓科技人有更好的環境欣賞藝術，5年來每3個月就有一檔展覽，至今已有23檔的展出，即使在疫情期間也有近2萬人看過展覽，希望新竹在科技之外也能打造藝術、健康的特色。

文化局長李安妤、副局長林益洲及中華民國心齋藝術學會創會理事長謝秀英、多名藝術家均出席活動，並由台藝大新竹校友會理事長楊偉廷親自導覽，楊文科也一一欣賞展出作品，感謝藝術家的奉獻。「青藍藝術季－美的饗宴」臺藝大全國校友聯展暨臺灣雕塑學會聯展即日起於筑波藝廊展出至9月27日，歡迎有興趣的民眾前往筑波藝廊欣賞藝術創作。