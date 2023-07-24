新北市青年局與台藝大合作舉行的《You Stage歌唱比賽》今（24）日起開始接受報名，8月20 日截止報名，限定名額 200 名。青年局解釋，《You Stage歌唱比賽》活動名稱未採用《Your Stage歌唱比賽》，因「Your Stage」偏向單純的舞台，沒有強調個人表現；「You Stage」則有特別為你準備的意思，較強調參與和表現。

青年局表示，首屆《You Stage歌唱比賽》開放15至40歲的青年報名，限額 200 位。賽制分為初賽和決賽，初賽於9月2日至9月3日舉辦，參賽者可選擇清唱或搭配伴唱帶，將由專業音樂老師組成評審團進行評選；決賽日期訂於 10月15日舉行，賽制將另行公告。

青年局長邱兆梅鼓勵熱愛音樂的青年朋友把握這次《You Stage歌唱比賽》的機會，大膽走上舞台。邱兆梅強調：「新北市鼓勵青年們多方探索自己的才華與職涯，今年首度嘗試舉辦歌唱比賽，邀請喜愛歌唱的朋友們來放飛自我、展現才華，讓YS青職基地成為你發光發熱的舞台。」

《You Stage歌唱比賽》優勝者將獲得豐厚獎金，第1名可獲得1 萬元，第2名8000元，第3名5000元，另設評審獎3名，每位可獲得2000元！報名需繳交100元保證金，初賽報到後將全額退還。歡迎所有熱愛歌唱和才華洋溢的你報名參與！更多報名資訊請查閱「新北市政府青年局」臉書，或掃描活動海報 QR code 進入報名頁面。