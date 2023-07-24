竹南國泰夜市短暫復活在龍鳳漁港設攤。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

竹南國泰夜市已有將近30年歷史。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

竹南國泰夜市因用地不合法屢遭檢舉，並被苗栗縣政府5度開罰，今年6月更強制斷電，苗縣府目前尋求近4處公共設施保留地，期望藉此為攤商解套。而為讓合法緩衝期間，攤商能擺攤過生活，搭配龍鳳漁港暑假親子活動，竹南國泰夜市暑假2個月在龍鳳漁港重新開張，讓當地人又驚又喜，期待夜市能盡快就地合法。

國泰夜市由陳姓業者召集攤商組織經營，至今已有27年歷史，約有200多攤、每周六設攤，但因位於甲種工業區內，近2年反覆遭檢舉違反都市計畫土地容許使用，縣府多次稽查勸導仍未改善，自去年開始至今，先後3次開單處罰51萬元。

縣府上個月再次接獲檢舉，6月20日強制斷電，結果業者24日仍繼續營業，因此再罰陳姓夜市攤頭跟地主各50萬元，使得有將近30年歷史的國泰夜市就此熄燈，讓竹南地方大嘆可惜。

縣長鍾東錦得知後，請縣府工商發展處盤點適當的公共設施保留地，目前距離原國泰夜市1.5公里內，共有4處公共設施保留地，協助國泰夜市另尋合法用地。

不過近日有民眾發現，國泰夜市搬遷到竹南龍鳳漁港營運，讓不少在地民眾又驚又喜，想知道目前國泰夜市是否確定在漁港設攤。

縣府農業處漁業科長林俊吉指出，業者有向縣府申請在漁港舉辦農特產品小吃推廣活動，從7月14日起到9月底，暑假期間每周六設攤1次，共舉辦12場次。

「夜市短暫復活！」陳姓攤頭表示，目前正積極跟縣府建議的2處公共設施保留地地主洽談中，因為地主都在台北等外縣市，雖然洽詢不易，但他持續努力中，為顧及200個攤商生計，才會在這段時間，想方設法在龍鳳漁港擺攤。

另外，臨時夜市遭民眾檢舉有攤商往外亂擺、車輛亂停等現象，陳姓攤頭說，會跟各個攤販做足溝通，造成大家不便深表歉意，也感謝大家支持，讓夜市攤商們能持續經營。