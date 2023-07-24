前AV導演圤智雨，近來頻頻爆料各圈子的暗黑面，例如show girl包養文化、網美出國陪睡、正妹藉高爾夫賣淫等，引起網友討論。不過，圤智雨於今(24)日透露被封為「台科大校花」網美愛佳奈仙人跳男子事件被廣傳，他覺得很奇怪化身為柯南調查，卻發現愛佳奈竟被前男友兼經紀人「拘禁+恐嚇+竊錄」，為了幫好友愛佳奈討公道才發文。

圤智雨聽說好友愛佳奈仙人跳前男友，他感到相當奇怪，怎麼受害人變成加害人，也因為跟對方熟識的關係，所以就化身柯南去查詢到底事件真相，「結果這下可好，劇情大反轉，不是她仙人跳前男友，而是她的前男友，也是圈內車展圈的經紀人 （楊楊）拘禁+ 恐嚇+竊錄愛佳奈，最後這位經紀人前男友楊楊被法院判決妨礙自由」

而圤智雨知道的原因也很簡單，「圈內人請自行去司法院的網站搜尋楊楊的本名，並且打刑案搜尋就查得到了，對了！他的最後一個字的楊是手部喔，不要打錯」，司法院可以查得到此案件事發經過。

他也喊話愛佳奈前男友，「楊楊經紀人我可沒有誣賴你，而且這些東西都是司法部查得到的，我打這些文以前也有問過我們家律師，所以千萬不要浪費時間來告我，因為我是很合理的用司法院的真實證據寫文，不查不知道，原來你刑案案件蠻多的喔，豐功偉業也不少，還有偽造文書這種東西，真心敬佩」

此外，圤智雨話鋒一轉突問楊楊經紀人有記者剛電訪完他，「他說你幾個月前跟他講你在百大企業上班，可是我就很好奇，你老人家不是一月份就拜了台新銀行的工作嗎？」，更詢問對方「不知道你有沒有認識一位疊字的經紀人，家住桃園一帶，很喜歡對外說自己酗酒，憂鬱症發作，工作不穩定，說沒錢但是都在買潮牌，然後有在什麼爽爽工作群，200多人的工作群發工作，重點是這個疊字經紀人，主要的賺錢工作既然是仲介網紅去賣淫耶」

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