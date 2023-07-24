談到夏日美食，涼麵是不少人心目中熱門選項之一。然而，營養師高敏敏表示，看似清爽的涼麵，其實隱藏不少地雷，不僅油麵及芝麻醬都屬高熱量品項，蔬菜量也非常少。想要健康吃涼麵，她特別分享3招，包括油麵換蕎麥麵、芝麻醬換和風醬，以及蔬果加量。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文表示，涼麵有許多隱藏地雷，以一份約440.5大卡的傳統涼麵來說，油麵一份就有287大卡，相當於1碗白飯的熱量。而芝麻醬屬油脂類，雖然才加一點，卻有124大卡。另外，蔬菜量非常少僅0.3份，離衛福部推廣的每天5蔬果差距甚遠。

不過，高敏敏表示，透過一些調整就能吃得更健康，她特別分享以下3個撇步。首先是油麵換蕎麥麵，她指出，一碗蕎麥麵大約130大卡，比油麵少了將近一半的熱量，且富含膳食纖維，是比較優秀的麵類主食。

其次，高敏敏建議將芝麻醬換成和風醬，她說包含千島醬、美乃滋等，看似只加了一點點，但熱量都很高，因此熱量較低的和風醬是較好的選擇；不過也要注意用量，不可因為熱量低就過量使用，恐讓攝取鈉含量超標。衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg，約等於6g的鹽。

最後是蔬果加量，高敏敏指出，大多數涼麵中的蔬菜都是不夠的，因此她建議吃涼麵時可以多加一些蔬果，以彌補蔬菜攝取不足的問題。衛福部建議，成人每日膳食纖維攝取量大約為20～35公克。