國軍年度最重要大事「漢光39號演習」在今（24日）至28日舉行，公視《有話好說》也自24至27日，連續4天針對漢光演習與國防議題進行特別報導。

軍事採訪資歷15年的製作人兼主持人張志雄，除了與國內軍事防衛領域專家學者訪談，也會和新加入節目團隊、有20年軍事採訪資歷的資深記者程彥豪，透過畫面深入介紹漢光演習當日在各地演訓內容重點，再透過專家學者解說，讓觀眾不在演習現場，也能充分掌握漢光演習最新進度，以及國軍戰力能量。

圖說： 有話好說節目資料畫面。(公視提供)

本次「漢光演習」將透過演習驗證國軍整體戰力是否能達成目前「拒敵彼岸、擊敵海上、毀敵灘岸、殲敵陣地內」防衛構想，而5月「電腦輔助指揮所演習」，也就是漢光兵推的推演內容，更是全球關注焦點。今年除了國內媒體，多家國際重要媒體也都派員來台採訪，希望瞭解我國部隊備戰與訓練現況。

《有話好說》除進行特別報導，也將分析、介紹各項演習課目內容與意義，以及今年新增課目、或與過去不同的各項特色，同時讓大眾進一步瞭解，未來強化自我防衛的重要目標。從戰術、戰略、政策、再到國家安全防衛整體思維完整探討。讓觀眾由淺入深，更瞭解目前國軍建軍訓練重點，以及未來可能方向。

另外，颱風杜蘇芮目前行進路徑有可能朝向台灣而來，國防部23日對此表示將依颱風警報發布狀況，彈性調整參演部隊與災防兵力。不排除因天候因素調整或取消漢光演習課目。《有話好說》節目兩位共同製作人屠乃瑋與張志雄強調，雖然棚內錄影較不受天候影響，但由於有話好說是LIVE實況即時播出，節目內容將會視狀況隨時調整，讓觀眾也能掌握颱風即時狀態。