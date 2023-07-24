一名女子近日和全家人到花蓮旅行，她帶5歲兒子進入一家餐飲店，兒子先是伸手摸了櫃檯的5隻塑膠恐龍，之後又在階梯上跳上跳下，還想打開店家的冰箱，老闆三番兩次出聲制止，最後忍不住要她管好自己的孩子，卻讓她氣得跳腳說「我的孩子有打破東西？還是吵到其他客人？影響到你做生意了嗎？」她為此在臉書號召親友到店家的Google留1星負評，不少網友看了貼文都力挺店家，怒批她「不會教就不要生」。

原PO前天（22日）在個人臉書指出，開了7小時的車到花蓮，在Google找到評論還不錯的餐廳，她帶5歲兒子入店點餐，本想外帶一碗黑糖粉圓，老闆向她表示無法單點，甜點須搭配主餐，此時5歲的兒子伸手摸了櫃檯的5隻塑膠恐龍，老闆出聲制止後，兒子又跑到階梯上跳上跳下，再度遭老闆喝斥。

之後5歲兒子又走到店家的冰箱前要打開門，老闆立刻大聲喊「不要碰！」接著轉頭對原PO說「妳可不可以管一下妳的小孩」，更要她詳讀店內店規，這句話讓原PO原地爆炸，「我想在這試問全天下媽媽，如果是妳，妳怎麼反應？」

原PO從老闆的外貌推測年紀大約是30出頭，「我不奢望老闆站在媽媽的立場想，我只想你別再造成媽媽的壓力，還有怒斥我的小孩。他有打破東西？還是吵到其他客人？影響到你做生意了嗎？」

原PO氣得發動身邊的親友到Google留下一星負評，「我的姊妹們，我現在非常需要妳們，尤其是有小孩的媽媽們，我實在太氣，用評論灌爆他，連一顆星我都不想給！」

貼文引發網友炸鍋留言，「小孩家教不好原來是跟媽媽學的」、「沒家教，丟臉」、「不會教就不要生」、「我小孩這樣搞我就吊起來打了」、「可憐！沒家教還討打臉」、「媽媽問題比店家嚴重」、「挺店家」、「孩子5歲了不該教基本禮儀？不是自己的東西別亂拿是基本該學的吧？」