根據CINNOResearch統計數據顯示，2023年上半年全球市場AMOLED智慧手機面板出貨量約2.8億片，較去年同期小幅下滑0.4%。其中，大陸廠商出貨佔比達40.7%，年增加17.1個百分點，更是首次超越4成大關，在全球市占率持續增長。

儘管大陸已經在上半年拿下逾4成的AMOLED智慧手機面板市占率，但這也顯示三星等依然佔據大部分市場，只是，確實大陸業者在AMOLED智慧手機面板的出貨在一年時間內就把市占率從23%做到40%以上，換言之，今年大陸全年市占率或許很有機會能達到50%。

在大陸AMOLED智慧手機面板市占率快速成長之際，台系驅動IC業者包括龍頭聯詠(3034)以及敦泰(3545)等，由於近1~2年積極發展針對智慧型手機用的中小尺吋AMOLED，其相較傳統TDDI將貢獻更高的毛利率，也將順勢帶動獲利，隨著大陸AMOLED智慧手機面板市佔持續成長，台系驅動IC業者也可望受惠。