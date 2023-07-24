因應中度颱風杜蘇芮來襲，嘉義縣內264座抽水站、546座水門已完成整備作業。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應中度颱風杜蘇芮來襲，嘉義縣內264座抽水站、546座水門已完成整備作業。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中度颱風杜蘇芮步步逼近，嘉義縣政府除通知18鄉鎮市公所加強防汛整備，縣內264座抽水站、546座水門已完成整備作業，抽水站前池及23座大型滯洪池啟動排空機制，另防汛物資沙包、太空包也到位，縣府表示，縣內有244組淹水感知器設置在各鄉鎮社區，可即時回傳積淹水情形，智慧防災即刻上線。

縣府指出，目前已完成各項整備措施，包括264座抽水站及546座水門整備、抽水站前池及23座大型滯洪池排空機制、228台移動式抽水機調度，另外防汛物資有沙包20000個及太空包1000個。

另因應杜蘇芮颱風可能帶來豪雨及強陣風，縣府已要求施工廠商對於轄內在建工程應做好防颱措施、夜間警示、防汛缺口及執行防汛整備計畫，以避免倒塌及相關意外。

智慧防災部分，嘉縣轄內共有244組淹水感知器設置於各鄉鎮社區，可即時回傳社區積淹水情形，228部移動式抽水機全數配置GPS車載機，可立即掌握調度位置及運作情形，另縣府已介接轄內125座抽水站運轉訊號，而滯洪池、防潮閘門及區域排水共建置水位站105處，可快速掌握相關水利建造物運轉情形。

縣府23日也通知各鄉鎮市公所做好防颱整備，要求各公所及代操作廠商積極掌握水門啟閉時機，加強巡視保持轄內滯洪池及前池、相關渠道、側溝、箱涵、集水井等暢通，並降至最低水位，尤其沿海防潮閘門應依漲退潮時間注意啟閉時機，相關支流水門及抽水機組亦須加強管理，並要求水門、抽水站管理人員保持通訊正常。

防範登革熱疫情，縣府水利處將在颱風遠離後，請鄉鎮市公所及維護及代操作廠商針對轄區所管水門、抽水站及滯洪池等水利建造物，加強巡查內外環境角落積水容器或積水點等孳生源，定期全面清理、消毒，以阻斷病媒蚊孳生，降低個人及社區感染傳播風險。