近日「三伏貼」超夯，不少相關產品於電商網路盛行，光田綜合醫院中醫部醫師王敦正（左）24日呼籲，透過醫師診斷再進行為佳。示意圖非當事病患。（光田綜合醫院提供／潘虹恩台中傳真）

夏季連日高溫皆達攝氏35度以上，是中醫流傳「陽火正盛」適合「冬病夏治」的大好時機，不少民眾對「三伏貼」備感興趣，不少相關產品於電商網路盛行。光田綜合醫院中醫部醫師王敦正24日呼籲，三伏貼是直接貼敷於皮膚治療，仍需透過醫師診斷才能進行正確敷貼。

王敦正說明，三伏貼是白芥子、細辛、乾薑等藥材製成的藥餅。將其敷貼於上背部的大椎、風門、膈俞、膏肓、肺俞等穴對於過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、易染感冒風寒等問題皆有不錯的預防與治療效果。他說，不少小朋友是過敏性鼻炎的好發族群，但要針灸就嚇哭，三伏貼無疑是另種選擇。

「台灣三伏貼藥物品項為處方用藥，需經醫師診斷開立處方，不宜由其他管道購入」王敦正說，三伏貼的敷貼位置需要醫師專業判斷才能發揮效果。另，網路販售的三伏貼成分不明，使用可能引起皮膚不適，提醒民眾若想使用三伏貼，就醫診斷後使用為佳。

他說，溫辛的藥材刺激穴道皮膚，達到溫筋通脈，因此藥物敷貼在皮膚上會有刺、熱、癢的感受。雖然三伏貼改善過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎等問題成效不錯，但體質較為燥熱的民眾，恐因較為溫熱的中藥而「火上加火」造成不適，其他像孕婦、未滿2歲以上的幼童等，或是敷貼位置皮膚上有傷口的民眾都不宜使用。

今年三伏時間為7月21日（初伏）、7月31日（中伏）、8月10日（末伏），直到8月底前都可以進行。王敦正提醒，三伏貼的療程需1年進行3次，每次需間隔7至10天，且需連續3年才算完整療程。另，生冷冰飲會帶來寒氣影響三伏的效果，民眾執行療程時需要忌生冷飲食。