總統府提供

賴清德副總統今天接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭訪團，強調近來臺灣輝能科技公司到法國北部投資設廠，金額達52億歐元，希望未來臺法經貿關係持續加強。葛托蘭則透露，法國參議院友臺小組目前有42個成員，友中小組只有40個，與過去友中小組成員有50至70人情況大為不同，表示臺法交流日漸友好、密切。

此次訪團成員尚包括參議院友臺小組副主席瓦里尼、參議員布朗（Étienne Blanc）、賈克梅（Annick Jacquemet）及法國在臺協會主任公孫孟等，由國安會副祕書長徐斯儉及外交部次長李淳陪同，前來總統府拜會賴清德。

由於公孫孟完成階段性任務，即將離開臺灣，賴清德今天對公孫孟表達感謝，此外，葛托蘭在2020年COVID-19疫情期間，號召法國國會兩院110席議員連署支持臺灣參與「世界衛生大會」（WHA）。這份連署也促成2021年法國兩院通過將臺灣納入國際組織工作的決議。他也再次感謝葛托蘭對臺灣的關心，並以行動展現支持。

他說，臺灣與法國都是民主國家，共同追求民主、自由、人權等普世價值。目前全世界走向民主的國家，面對極權的挑戰，也越來越團結。

賴清德表示，我們看到法國對烏克蘭人民的支持，臺灣也支持烏克蘭人民。近來我國外交部捐助250萬美元，協助烏克蘭修建基輔市的橋梁；法國大巴黎都會區也捐助100萬美元，協助烏克蘭的橋梁重建計畫。這代表法國與臺灣都是民主國家，也支持其他民主國家。

近來臺灣輝能科技公司到法國北部投資設廠，金額達52億歐元。他也希望未來，法國與臺灣的經貿關係能夠持續加強，並請法國持續關注印太和平穩定。

葛托蘭致詞時表示，法國國會兩院陸續通過支持臺灣參與國際組織的議案，對於身為法國國會議員而言，是至關重要的。臺灣在新冠肺炎疫情期間表現亮眼，無論在科技、公衛或公共自由方面，都給予民眾非常好的保護，這也讓法國及歐洲地區的民眾，了解臺灣在民主方面的重要表現。

葛托蘭表示，2020年3月，正值法國疫情封鎖階段，他在家中發起連署支持臺灣參與WHA的公開信函。當他提出這個理念後，引起國會兩院成員非常熱烈的反應，每位議員也都在各自的選區連署這封信。

他說，這次的做法非常成功，可說是第一次由國家層級的議員，發起支持臺灣參與國際組織的行為。3個月後，他們與「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員連署投書支持臺灣，也集結約30個國家、300位成員關注此一政策。

葛托蘭認為，歐洲國家對於臺灣或中國所要採取的態度或政策，通常是相當分裂的。但如果國會議員團結起來，一起面對歐洲國家的政府，就能帶來影響力，一起改變政府的態度或政策。其中，法國參議院友臺小組目前有42個成員，友中小組只有40個。這與過去友中小組成員有50至70個成員、友臺小組僅15個成員的情況大為不同，也表示臺法交流日漸友好、密切。

臺灣在法國艾克斯城已成立第二個辦事處。他感謝臺灣駐法代表處所做的種種努力，特別是駐法代表吳志中及其團隊，在推動臺法外交方面不遺餘力，總能挪出時間與所有國會議員進行交流，讓他們更認識臺灣企業，以及有越來越多來到法國參訪的經濟代表團等。