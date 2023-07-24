中央大學今天宣布，新學期將推出「混成學習」（Hybrid Class），是實體教學與線上教學並重的學習課程。教師事先規畫實體與線上教學內容進度，學生不受時空限制進行學習，享有教師實體指導、解惑與同儕學習的優點，期提升疫後之學習競爭力！

中央大學教務長王文俊表示，在疫情的考驗之下，中大教師均已具備線上教學能力，並建立可觀的數位教學資源，如NCUx數位課程等，在逐漸回復正常生活的同時，考量活用教學資源的可行性，因此決定新學期推出Hybrid Class。

Hybrid Class是一種以學習者為中心的課程設計，授課教師利用自製教學影片或是國內外線上學習平台作為教學資源，搭配實體課程或是討論、報告、甚至測驗等形式授課，教師不斷精進教學影片的內容，學生多次反複熟習課程講解內容，奠基學生學習基礎並開展廣度與深度，有助於增進教與學的品質及帶入國際新興研究議題。

中央大學表示，Hybrid Class課程大綱設定每一周的進度及學習方式，有意修課學生查詢好課程須配合事項之後，直接選課並配合授課教師規定事項及彈性時間，進行實體以及線上課程，可以活用學習時間，具有相當大的彈性。

中央大學說，Hybrid Class時間彈性，不須設定單一固定的上課時間，不會有衝堂選課問題，有助學生取得需要的學分且有利邀請業界教師授課，帶給中大學生更多競爭力。

王文俊教務長指出，Hybrid Class是一種虛實整合的雙軌學習方式，有正式學分及教學評量，也可以安排實際的測驗與期中末的考試，有利學生事先安排課業的學習規畫，加速學生自主學習、跨領域學習以及與業界連結的進程，老師仍可掌握學生學習成效，期待此創舉可以讓師生都能受益。