《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲人力資源管理領域最具聲譽的代表獎項之一，根據評鑑結果，遠傳在核心指標「企業核心文化」、「員工自我意識」、「團隊溝通協作」、「多元共榮」、「企業數位化」及「員工關懷」各項分數皆高於產業平均值。其中在「企業核心文化」、「員工自我意識」、「多元共榮」、「企業數位化」及「員工關懷」更是表現突出，高於產業平均分數20%以上，深獲員工高度肯定。

遠傳致力於打造平等、優良福利、多元發展的工作環境，成為「員工首選企業」，包含建構平等、透明企業文化，每季舉辦員工溝通大會，並透過現場直播讓每位員工都能參與，還開放線上互動平台，讓員工親自向包含總經理在內高階主管提問，建立直接、即時的溝通模式，達成彼此了解、互信；近年更推動「部屬回饋機制」，開放員工對於主管工作指導、員工發展、激勵等評分，重視員工意見。

遠傳也致力提升員工各項福利，包含體恤同仁育兒辛勞提供生育補助金，還加碼產檢假、產假、陪產檢及陪產假天數，並給予準媽媽每月2,000元「準媽媽營養金」；遠傳也提供員工旅遊補助，邀請同仁與眷屬一同出遊，並舉辦親子參觀日，提升親子間感情，在不影響業務前提下也推動「居家遠距工作」，讓員工得以兼顧家庭及職場。遠傳近年也積極推行內部轉調機制，雙周發布內部職缺公告，鼓勵同仁多元發展，增加跨領域成長與歷練的機會。