新北市板橋近日發生冷氣機從高空掉落，砸死政大女學生的事件，引發各界震驚。然而今（24）日台中市議員羅廷瑋也在臉書曝光，台中出現多起「空中掉落物」砸到汽車及行人，甚至有一輛轎車擋風玻璃直接遭到砸穿，玻璃碎片四片，場面讓人看得怵目驚心。羅呼籲，籲台中市政府要檢討果樹移植計畫，「杜絕憾事再次發生」。

「這地方」也爆掉落物砸中人車！羅廷瑋沈重喊話：杜絕憾事再次發生。（圖羅廷瑋辦公室提供）

羅廷瑋稍早在臉書發文指出，自己接到台中驚傳多起果樹類、大王椰子樹砸掉落事件。他喊話台中市政府立即處理，並儘速換種植其他樹種。

由於台中市區內近期發生數起大王椰子大型葉片掉落、芒果果實掉落砸壞汽車及行人的事件。羅廷瑋表示，不免讓人聯想其他縣市物品砸落致命的案件，根據民眾及在地永和里「永和里大小事」李里長陳情，市府方面目前似乎沒有積極作為。

羅廷瑋還提到，他接獲陳情，先是在南和路園道旁的芒果樹近期發生果實掉落砸壞民眾車輛及砸到長輩的案例，沒幾天又有民眾舉報在精武路圖書館旁的椰子樹整面樹葉掉落，大型落葉及果實若是砸到人後果不堪設想，掉落到地面的果實更是機車族的殺手。羅稱，這些大王椰子樹及果樹許多都是在早期作為路樹綠美化栽種植物，但是隨著時代的演變，人車密集，已經有諸多縣市把這樣的不適宜樹種移植，使其不再擔任路樹的角色。

「這地方」也爆掉落物砸中人車！羅廷瑋沈重喊話：杜絕憾事再次發生。（圖羅廷瑋辦公室提供）

「這地方」也爆掉落物砸中人車！羅廷瑋沈重喊話：杜絕憾事再次發生。（圖羅廷瑋辦公室提供）

羅廷瑋最後強調，「呼籲台中市政府要再通盤檢討市內尤其是人口稠密區內的大王椰子樹、芒果、龍眼等其他果樹的移植計畫，杜絕憾事再次發生」。