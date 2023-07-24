高雄壽山動物園戲水天堂「親水廣場」暑假重新開放，園方現場設立告示牌警語，提醒家長多留意孩子狀況。（高市觀光局提供）

高雄壽山動物園戲水天堂「親水廣場」暑假重新開放，園方現場設立告示牌警語，提醒家長多留意孩子狀況。（高市觀光局提供）

高雄壽山動物園戲水天堂「親水廣場」暑假重新開放，昨日有家長目擊，多名幼童誤闖紅龍，在斜坡處不慎失足，造成後腦勺直接著地，家長投訴本報直說「看了真的很心痛」，希望當局重視。有網友質疑設計不良，還狠酸「腦震盪製造機」。園方回應，現場有設置警語，將再提升巡查頻率，也呼籲家長務必陪同小朋友戲水。

獨》壽山動物園爆安全危機 多童失足後腦勺著地

去年底壽山動物園大改造後，升級的親水廣場吸引大批親子同樂，但今年3月配合節水政策，暫停開放使用，直到7月暑假才重新開園。然而，有多名家長反映，早就發現該斜坡危機四伏，完全沒止滑功能，要是出事情誰來負責？不過，據了解，目前園方尚未獲報有孩童受傷。

1名家長指出，昨天帶孩子去壽山動物園戲水區遊玩，沒想到短短1個小時內，已看到數名兒童後腦著地，「雖然有紅龍，但小朋友還小，看不懂什麼意思」，還有4個戲水區，小朋友不斷跨區，有些小朋友還小不懂高低落差而溼滑跌落。

「後腦直接貼地，ㄆㄥ一聲，我看了心有點痛！」該家長提到，改建後的戲水區，四處都是稜稜角角，希望當局能重視，也麻煩之後有家長帶去壽山動物園戲水區域遊玩，請各位家長盯緊，不要一直顧看手機。

對此，壽山動物園回應，親水廣場在改造後提供4種戲水玩法，並在水池出入口及四周欄杆顯眼處，掛設多面「戲水守則」公告；呼籲家長務必陪同小朋友戲水、提醒地面溼滑請留意腳步，以及「斜坡面非溜滑梯請勿滑行」等警語，同時園方也安排志工及保全不定期巡視，注意有無危險行為。

壽山動物園強調，除將加強志工及保全人員巡視頻率，亦盼家長共同配合「戲水守則」，事先向孩子說明、提醒孩子避免危險行為，以降低意外發生的機會，共同守護孩童戲水安全。至於斜坡面安全性，將再研議如何加強。

針對戲水場域安全疑慮，引發網友正反意見論戰。網友認為「上面不都放了警告標語了嗎？家長看到也沒禁止，又在怪園區，真的本末倒置」，也有網友批評「老實說改建前的水池還比較好，改建後一堆樓梯，稜稜角角的，春天還沒啟用我就覺得很危險」、「戲水區可以關閉了」。