有些人在做生意方面講求誠信，從不用過多天花亂墜的話術，讓客人掏錢買單，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、摩羯座天生擁有顧客緣，他們會用一顆真誠的心去面對客人，且盡可能讓每一位顧客感受到賓至如歸，因此能深受信賴。

▍金牛座

金牛座的穩當不僅刻在心中，也會表現在臉上，成為他們的「名片」。當金牛座向人介紹商品時，能給人真誠的感受，讓人覺得這位老闆值得信賴！而幾次交易後顧客也會發現，金牛座的作為，不僅品質有保證，售後服務也很認真，因此回頭客也會比較多。

▍巨蟹座

巨蟹座不會用天花亂墜的廣告詞來吸引眼球，而是會用人情味來讓人停下腳步！巨蟹座當老闆會專注在顧客的心理，盡可能讓每一位上門光顧的顧客感受到賓至如歸，讓人消費的自在，甚至還會有熟客介紹新客上門。

▍摩羯座

摩羯座的商品或服務是以專業取勝。顧客上門，摩羯座能以最專業的態度去應對，為客戶解決各種疑難雜症，專業等同於信任感，而信任感也會增加消費者選擇的傾向，因此摩羯座當老闆會非常有人氣。